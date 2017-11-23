Зарплата Торесена в СКА будет не больше, чем у Шипачёва

Как стало известно «Чемпионату», 34-летний норвежский нападающий Патрик Торесен подпишет контракт со СКА до конца сезона-2017/18.



Соглашение форварда не будет превышать то, которое есть у вернувшегося из НХЛ Вадима Шипачёва. Таким образом, Торесен точно не заработает больше 30 млн рублей. Напомним, что сейчас в составе «армейцев» играют четыре легионера: финский вратарь Микко Коскинен, шведские защитники Давид Рундблад и Патрик Херсли, а также финский нападающий Ярно Коскиранта.



Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков. В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара».

На следующей неделе Патрик Торесен вернётся в СКА