Рижское «Динамо» расторгло контракт с Чистовым и подписало Букартса

Рижское «Динамо» расторгло соглашение с российским форвардом Станиславом Чистовым и подписало контракт с нападающим Рихардом Букартсом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



34-летний Чистов сыграл за рижскую команду семь матчей, не набрав результативных баллов, проводя на площадке в среднем по восемь минут за игру.



21-летний Рихард Букартс — брат экс-нападающего «Динамо» Роберта Букартса, проведшего за команду несколько сезонов.



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