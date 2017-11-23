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Рижское «Динамо» расторгло контракт с Чистовым и подписало Букартса

Хоккей

Рижское «Динамо» расторгло соглашение с российским форвардом Станиславом Чистовым и подписало контракт с нападающим Рихардом Букартсом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

34-летний Чистов сыграл за рижскую команду семь матчей, не набрав результативных баллов, проводя на площадке в среднем по восемь минут за игру.

21-летний Рихард Букартс — брат экс-нападающего «Динамо» Роберта Букартса, проведшего за команду несколько сезонов.

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