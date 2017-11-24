Когалёв — о полноценном контракте с «Динамо» Мн: всегда хотелось играть в КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Александр Когалёв поделился эмоциями от подписания полноценного контракта с клубом.

«Долгие тренировки? Ну не так чтобы люблю. Считаю, что всё должно быть в меру. В основном остаётся дольше остальных работать молодёжь. Помогаем, например, в работе с вратарями. Именно наши броски они парируют в конце тренировки. Плюс индивидуально с ближайшими резервистами работают тренеры, подсказывая какие-то недочёты и подсказывая, как их исправить. Также это неплохая возможность и что-то самому исправить.

Мне всегда хотелось играть в КХЛ. Здесь уровень выше, чем в чемпионате Беларуси. Если говорить о летнем периоде, то особенно ничего не запомнилось. Я потренировался с клубом три дня, мы поехали на Кубок латвийских железных дорог. Всё прошло буквально за неделю, так что больший опыт получил, сыграв три матча в рамках регулярного сезона КХЛ.

Тренировался с Егором Шаранговичем и Джеком Скиллем. Также с нами четвёртым нападающим был Дмитрий Буйницкий. Что касается игры, то, думаю, об этом узнаю уже в пятницу», — цитирует игрока официальный сайт клуба.