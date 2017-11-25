Стэмкос об 1:3 с «Вашингтоном»: всё было бы гораздо хуже, если бы не Василевский

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3) отметил, что проигрыш мог бы быть крупнее, если бы не игра Андрея Василевского. Российский голкипер отразил 35 бросков и был признан второй звездой встречи.

«Когда возглавляешь турнирную таблицу, каждый соперник будет показывать свой лучший хоккей в матчах с тобой. Другие команды не будут отсиживаться, они будут играть хорошо. Иногда дело в том, что соперник играет хорошо, но сегодня, если бы не Василевский, всё могло быть гораздо хуже», — приводятся слова Стэмкоса на официальном сайте НХЛ.

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Видео одного из сейвов Василевского можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.