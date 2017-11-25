Макеев: эмоции от поздравлений болельщиков с трибун сравнимы с вызовом в сборную

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (5:3) и поблагодарил болельщиков за поздравления с днём рождения, которые они скандировали с трибун.

«Очень приятно, трибуны сегодня порадовали. Эти эмоции можно сравнить с тем, как услышал о вызове в сборную России.



Победили в первую очередь благодаря самоотверженности, команда настроилась сегодня очень хорошо. Приятно, что такой подарок мне преподнесла команда, спасибо всем, порадовали. Думаю, переломным моментом стал гол в пустые ворота», — сказал Макеев в эфире клубного телевидения.

«Динамо» пропустило пять шайб от «Витязя», прервав свою серию побед

Видео интервью можно посмотреть также на официальном канале «Витязя» в YouTube.