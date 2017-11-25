Экс-тафгай НХЛ: марихуана облегчала мне боль, многие хоккеисты её употребляли

Экс-тафгай НХЛ Райли Коте выступил за разрешение употребления марихуаны в лиге. Коте провёл 156 матчей за «Филадельфию Флайерз», набрал 7 (1+6) очков и 411 минут штрафа, провёл более 50 боёв.



«Я тихонько использовал марихуану в качестве союзника. Она помогала мне справиться с тревогой и болью. Физического привыкания не было, просто мне становилось лучше. Хорошие люди нарушают плохие законы. Не меньше половины ребят, с кем и против кого я играл, употребляли, а часть из них делала это регулярно, каждый день. И, вероятно, таких людей больше.



Ни разу не слышал, чтобы в НХЛ кого-то заставляли проходить программу по борьбе с зависимостью, если их тесты показывали только наличие марихуаны. Мы не пытаемся сказать, что это палочка-выручалочка, волшебное лекарство для всех. Это инструмент, с которым надо обращаться уважительно. Всё дело в улучшении качества жизни. В том, чтобы помочь ребятам вставать по утрам, чтобы они чувствовали себя достаточно хорошо, могли радоваться общению с семьёй и не беспокоиться о боли или тревоге – том порочном круге, который ведёт к проблемам с душевным здоровьем», — цитирует Коте Sportsnet.

Профсоюз игроков НХЛ может поднять вопрос о возможности употребления в медицинских целях марихуаны, которая будет легализована в Канаде 1 июля 2018 года. Этот наркотик не относится к допингу и не включён в список НХЛ по запрещённым препаратам. Однако марихуана входит в список веществ, на которые игроки проверяются под эгидой совместной программы НХЛ и НХЛПА по злоупотреблению наркотиками и поведенческому здоровью.