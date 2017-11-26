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«Виннипег» крупно проиграл «Сан-Хосе», Куликов провёл на льду почти 16 минут

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду победил «Виннипег Джетс». «Акулы» набирают очки четыре матча кряду. «Виннипег» прервал свою двухматчевую серию побед. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Сан-Хосе». Шайбы забросили Тим Хед, Логан Кутюр (дубль) и Томаш Гертл.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 57 секунд. Россиянин очков не заработал, показатель полезности составил 0. Также на его счету один заблокированный бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 0
2:0, 1:0, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Хед (Лабанк, Торнтон) – 11:30 (5x4), 2:0 – Кутюр (Браун, Власич) – 19:44 (5x5), 3:0 – Кутюр (Гертл, Власич) – 33:13 (4x5), 4:0 – Гертл (Павелски, Бёрнс) – 56:50 (en)

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