«Виннипег» крупно проиграл «Сан-Хосе», Куликов провёл на льду почти 16 минут

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду победил «Виннипег Джетс». «Акулы» набирают очки четыре матча кряду. «Виннипег» прервал свою двухматчевую серию побед. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу «Сан-Хосе». Шайбы забросили Тим Хед, Логан Кутюр (дубль) и Томаш Гертл.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 15 минут 57 секунд. Россиянин очков не заработал, показатель полезности составил 0. Также на его счету один заблокированный бросок.

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