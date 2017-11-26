Итоги дня для россиян в АХЛ: Толчинский прервал засуху, Дыбленко забил 1-й гол

Завершился очередной игровой день в Американской хоккейной лиге, где было сыграно 12 матчей. Вратарь «Хартфорд Вулф Пэк» Александр Георгиев вышел на замену на 36-й минуте матча с «Херши», когда стартовый голкипер клуба Крис Нил пропустил четыре шайбы после 22 бросков. Георгиев отыграл 25 минут, отразив восемь бросков из восьми. Нападающий «Шарлотт Чекерс» Сергей Толчинский набрал три (1+2) очка, прервав свою семиматчевую полосу без результативных баллов. Первым голом в сезоне отметился защитник «Бингхэмптон Дэвилз» Ярослав Дыбленко, а форвард «Сан-Антонио Рэмпейдж» Клим Костин заработал восемь минут штрафа, из которых четыре – за игру высоко поднятой клюшкой.

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