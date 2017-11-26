Епанчинцев: ведя три шайбы, грамотно сыграли по счёту и победили

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче с «Ладой» со счётом 4:1.

«Первые 10 минут матча привыкали к площадке, позволили «Ладе» создавать моменты, но Никита Беспалов здорово действовал и оставлял нас в игре. Во втором периоде забили хорошие голы. Понимали, что третий период очень важный, грамотно сыграли по счёту. Ведя три шайбы, действовали дисциплинированно, самоотверженно и в итоге победили», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.