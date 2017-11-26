Гатиятулин: ещё доведём до игроков «Трактора», что игра состоит из 3 периодов

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Северсталью» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Повели в счёте. Наверное, немного расслабились. Стали позволять себе вольности, потихоньку отдали инициативу, пошли нарушения, много играли в меньшинстве. Слова благодарности команде, что смогли выстоять и по буллитам победить.



Что стало с командой после второго перерыва? Такое бывает в хоккее, когда играешь, всё получается. Потом расслабляешься, инициатива уходит к сопернику, и вернуть её уже тяжело. Сегодня был такой матч. Проанализируем игру, ещё раз будем доводить до ребят, что игра состоит из трёх периодов. Надо играть с первой до последней минуты», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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