Мартемьянов: спасибо парням, что дотерпели, “Амуру” важен каждый балл

Главный тренер хабаровского “Амура” Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча с “Витязем”, в котором его подопечные победили в овертайме со счётом 4:3.



“Тяжёлый был матч, интересный для болельщиков. Соперник очень хорошо добавил в середине второго периода, начал оказывать серьёзное давление на наши ворота. Набрали сегодня два очка, нам сейчас важен каждый балл. Спасибо парням, что дотерпели и в овертайме добились победы”, — передаёт слова Мартемьянова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

«Амур» упустил преимущество в две шайбы, но одолел «Витязь» в овертайме