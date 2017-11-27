Плотников: последний видеопросмотр помешал, успели замёрзнуть

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников прокомментировал победу над астанинским «Барысом» со счётом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось. Особенно последний видеопросмотр помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.



Просто радостно от счёта 9:1, хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы — одно целое», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА забросил в ворота «Барыса» девять шайб и одержал шестую победу кряду