Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Плотников: последний видеопросмотр помешал, успели замёрзнуть

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников прокомментировал победу над астанинским «Барысом» со счётом 9:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось. Особенно последний видеопросмотр помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.

Просто радостно от счёта 9:1, хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы — одно целое», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА забросил в ворота «Барыса» девять шайб и одержал шестую победу кряду
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент