«Монреаль» — «Коламбус»: шикарный сейв Бобровского на Галлахере

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» со счётом 1:3.

События дня НХЛ. Бобровский переписал ещё один рекорд «Коламбуса» А Кросби успешно заменил травмированного Малкина.

В третьем периоде вратарь «мундиров» Сергей Бобровский совершил потрясающий сейв на Брендане Галлахере. Форвард «Монреаля» отдал передачу в центр на Филлипа Дано. Шайба не дошла до его партнёра, но вернулась к Галлахеру, который нанёс бросок. Бобровский сумел переместиться и блином отразил шайбу.

Российский вратарь отразил в этом матче 25 из 27 бросков.

Видео сейва можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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