В ФХР выразили благодарность ИИХФ и всем федерациям за поддержку

Федерация хоккея России выразила благодарность Международной федерации хоккея, а также федерациям хоккея Канады, Чехии, Швейцарии, Финляндии и Швеции за поддержку. Напомним, ИИХФ в официальном пресс-релизе, посвящённом допинговым скандалам, выразила протест против коллективного наказания российских спортсменов и выразила надежду на их участие в Олимпийских играх — 2018. С этой позицией согласны представители других стран.



«Мы ценим поддержку и благодарны за это», — сказал вице-президент ФХР Роман Ротенберг в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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ИИХФ: мы против коллективного наказания российских спортсменов