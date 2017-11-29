Едва не убитый во время матча ЛЧ игрок «Брюнеса» может пропустить остаток сезона

Нападающий «Брюнеса» Даниэль Пайе может пропустить остаток сезона-2017/18. В матче Лиги чемпионов защитник команды «Адлер Мангейм» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе. Он клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.

«Пайе сразу почувствовал себя плохо на тренировке. Он покинул её, и больше я его не видел. Я не знаю, когда Пайе вернётся в строй», — рассказал главный тренер «Брюнеса» Томми Сёдин.

«Брюнес» продолжит играть в Лиге чемпионов, несмотря на «попытку убийства» Пайе

Ларкин принёс свои извинения, но шведская полиция всё равно требовала материалы по инциденту, который спортивный директор шведского клуба назвал «попыткой убийства». Шведские команды могли отказаться от выступления в Лиге чемпионов, но этого всё же не произошло после того, как руководство турнира пообещало выработать единую нормативную базу по дисквалификациям.