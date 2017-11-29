Торесен присутствует на матче СКА — «Авангард»

Нападающий Патрик Торесен присутствует на матче регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Авангард». Хоккеист вернулся в питерскую команду из норвежской команды «Сторхамар». В матче идёт второй период, питерцы ведут со счётом 2:1.

«Сторхамар» подтвердил переход Патрика Торесена в СКА

Торесен выступал за СКА с 2011 по 2015 год и помог команде завоевать кубок Гагарина в 2015-м. Также норвежец выигрывал главный трофей КХЛ с «Салаватом Юлаевым». В лиге он провёл 390 матчей и набрал 365 (144+221) очков. В сезоне-2015/16 играл за шведский «Юргорден», в следующем году – за швейцарский «Цюрих», а в этом году является капитаном «Сторхамара».