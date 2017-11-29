Кинэн: это не оправдание, но у «Куньлуня» пятеро ведущих игроков травмированы

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн подвёл итоги игры с ЦСКА, в которой его команда уступила со счётом 1:3.

«Интересная и, в определённой степени, упорная игра. Я чувствовал, что при счёте 1:2 у нас был момент, чтобы перевернуть ход событий, но нас подвела игра в меньшинстве. Мы пропустили гол, который всё решил. Но до этого мне казалось, что мы могли изменить исход игры в свою пользу. Понятно, это не может служить оправданием, но у нас пятеро ведущих игроков травмированы. Прежде всего мы рассчитываем на их возвращение в строй.

Нам надо что-то делать в атаке, потому что забиваем мало. Конечно, мы говорим о программе развития китайского хоккея. У нас есть пять лет, чтобы сформировать команду. Если по четыре-пять игроков каждый год будут появляться, то выполнение этой задачи не выглядит недостижимым», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.