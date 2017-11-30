Квартальнов: политика «Локомотива» — привлекать молодых игроков, хотя это риск

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после победы команды над «Югрой» (3:1).



«Результатом довольны. По содержанию мы чуть-чуть недовольны моментами, но надо отдать должное «Югре», здорово оборонялась. Они выпустили молодых ребят, и нам было непросто сражаться с ними. Тяжёлая для нас игра. Победили, немного варьировали состав, что-то получилось, что-то — нет, что-то противник не дал создать.



Локтионов в первом звене? Контиоле дали отдохнуть, бережём его. Получили шанс ребята, которые не играли. Мы ждали такую тяжёлую игру — так и случилось.Политика клуба такая — привлекать молодых игроков. И мы будем их привлекать, хотя это определённый риск. Кто-то из них уже вошёл в игру, Иванову и Фатееву дали немного передохнуть. Что с Рафиковым, мы пока не знаем», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

«Локомотив» обыграл «Югру», для которой поражение стало девятым подряд