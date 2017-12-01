Дебринкэт установил клубный рекорд «Чикаго», побив достижение 57-летней давности

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт установил новый рекорд клуба, став первым в истории команды новичком, сумевшим добраться до отметки в 10 заброшенных шайб за один месяц. Предыдущее достижение 57 лет назад было установлено Мюрреем Белфором.

В ноябре Дебринкэт в 13 играх забросил 10 шайб и сделал 4 результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне на счету нападающего 19 (11+8) очков в 25 матчах при показателе полезности "+1". Дебринкэт был выбран на драфте-2016 во втором раунде под общим 39-м номером.

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