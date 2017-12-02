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«Коламбус» одержал победу над «Анахаймом», Панарин набрал 3 очка

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Коламбуса» отличились Брэндон Дубински (8-я минута), Артемий Панарин (31), Джош Андерсон (56) и Ник Фолиньо (60). Панарин также отдал две голевые передачи, заработав в сумме 3 (1+2) очка. У «Анахайма» голы забили Кэм Фаулер (10) и Кевин Руа (21). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Коламбуса» восьмой в последних девяти встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 2
1:1, 1:1, 2:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Дубински (Панарин, Андерсон) – 07:02 (5x5), 1:1 – Фаулер (Грант, Расмуссен) – 09:04 (5x5), 1:2 – Руа (Хенрик) – 22:32 (5x5), 2:2 – Панарин (Дюбуа, Андерсон) – 30:54 (5x4), 3:2 – Андерсон (Панарин, Дюбуа) – 55:06 (5x5), 4:2 – Фолиньо (Дубински, Джонсон) – 59:31 (en)

Видео гола Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

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