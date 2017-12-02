«Коламбус» одержал победу над «Анахаймом», Панарин набрал 3 очка

«Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Коламбуса» отличились Брэндон Дубински (8-я минута), Артемий Панарин (31), Джош Андерсон (56) и Ник Фолиньо (60). Панарин также отдал две голевые передачи, заработав в сумме 3 (1+2) очка. У «Анахайма» голы забили Кэм Фаулер (10) и Кевин Руа (21). Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Коламбуса» восьмой в последних девяти встречах.

Видео гола Панарина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».