Тройка Панарина признана лучшими игроками матча с «Анахаймом»

Хоккеисты звена Артемия Панарина признаны лучшими игроками матча между «Коламбус Блю Джекетс» и «Анахайм Дакс», который завершился со счётом 4:2.

Жизнь после Кейна. Панарин заиграл в «Коламбусе» и не плачет по «Чикаго» Вместо Кейна теперь силовик Андерсон. Вместо Анисимова – новичок-франкофон.

Первой звездой стал Джош Андерсон, на счету которого победный гол и две передачи. Второй звездой признан Артемий Панарин, который сравнял счёт и сделал две передачи. Он провёл на льду 16 минут 46 секунд, нанёс четыре броска и завершил матч с показателем полезности "+2". Замыкает тройку Пьер-Люк Дюбуа, набравший 2 (0+2) очка.

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Видео можно посмотреть также в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».