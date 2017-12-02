Толванен: молодым полезно поиграть в КХЛ. Но пока не знаю, где продолжу карьеру

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен поделился мыслями о том, где он может продолжить карьеру после окончания нынешнего сезона.



«Два года назад Остон Мэттьюс приезжал играть в Европу, затем стал звездой НХЛ. Я считаю, что это хороший вариант для молодых игроков, чтобы сначала набраться опыта в Континентальной хоккейной лиге. Это был хороший вариант для меня – поиграть в КХЛ.



Где я буду играть в следующем сезоне? Пока что я без понятия, ведь этот чемпионат в самом разгаре. Я разговаривал с «Нэшвиллом» перед стартом сезона, они были готовы сделать мне контрактное предложение. Посмотрим, что будет весной», — передаёт слова Толванена корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



В 34 играх нынешнего сезона КХЛ 18-летний форвард «Йокерита» набрал 30 (17+13) очков. На драфте-2017 он был выбран клубом НХЛ «Нэшвилл Предаторз» под общим 30-м номером.



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