Кучеров — вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших игроков дня. Оформивший дубль в поединке против «Сан-Хосе» нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой.

Первой звездой дня стал форвард «Монреаля» Пол Байрон, сделавший хет-трик в игре с «Детройтом» (10:1).

Третьей звездой признан голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд, отразивший все 27 бросков в матче против «Нью-Джерси» (5:0).