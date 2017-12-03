Кучеров — вторая звезда дня в НХЛ

НХЛ определила тройку лучших игроков дня. Оформивший дубль в поединке против «Сан-Хосе» нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан второй звездой.
Первой звездой дня стал форвард «Монреаля» Пол Байрон, сделавший хет-трик в игре с «Детройтом» (10:1).
Третьей звездой признан голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд, отразивший все 27 бросков в матче против «Нью-Джерси» (5:0).
События дня НХЛ: Овечкин – 20-й снайпер в истории, а Кучеров просто топ
Кучеров вышел на первое место в списке бомбардиров и снайперов, а «Монреаль» разгромил «Детройт» — 10:1!