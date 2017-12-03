И. Никитин: ЦСКА имеет непростой график в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (2:0).

ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь», продлив серию побед до восьми

«Пока мы не забили второй гол, было напряжение у ребят, но старались выполнять задание. Соперник где-то вязко играл. В итоге дотерпели, реализовали свой шанс. Считаю, что играли неплохо. Выпустили шестого полевого игрока в концовке, потому что оставалась буквально пять секунд играть, мы играем в большинстве. Главное – забрать подбор. На тренировке такие ситуации, конечно, можно нарабатывать, но в игре это немножко другое. Стабильность в звеньях есть, но у нас график непростой. Через три дня 18 человек уедут играть за сборную. Там три игры важных. Потом возвращаемся, и шесть матчей через день играть предстоит. Всё идёт именно отсюда,» — сказал Никитин на послематчевой пресс-конференции.