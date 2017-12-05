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«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Овечкин набрал 2 очка, Кузнецов и Орлов — по 1

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «столичных» отличились Деванте Смит-Пелли (17-я минута), Александр Овечкин (28), Бретт Коннолли (40) и Якуб Врана (52). Овечкин также отдал голевой пас, набрав в сумме 2 (1+1) очка. Другие российские легионеры «Вашингтона» защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. В составе «акул» гол на счету Тимо Майера (32).

НХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2017, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 1
1:0, 2:1, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Смит-Пелли (Карлсон, Бигл) – 16:49 (5x5), 2:0 – Овечкин – 27:11 (5x5), 2:1 – Майер (Браун) – 31:32 (5x5), 3:1 – Коннолли (Овечкин, Кузнецов) – 39:08 (5x4), 4:1 – Врана (Уилсон, Орлов) – 51:36 (5x4)

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

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