«Вашингтон» победил «Сан-Хосе», Овечкин набрал 2 очка, Кузнецов и Орлов — по 1

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе «столичных» отличились Деванте Смит-Пелли (17-я минута), Александр Овечкин (28), Бретт Коннолли (40) и Якуб Врана (52). Овечкин также отдал голевой пас, набрав в сумме 2 (1+1) очка. Другие российские легионеры «Вашингтона» защитник Дмитрий Орлов и форвард Евгений Кузнецов сделали по одной результативной передаче. В составе «акул» гол на счету Тимо Майера (32).

Видео гола Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.