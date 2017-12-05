Кравчук: олимпийское движение убито, ещё и штраф впаяли — $ 15 млн!

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о запрете сборной России участвовать в ОИ-2018. Такое решение было принято путём голосования членов исполкома Международного олимпийского комитета, заседание которого проходит в Лозанне, сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета. МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России.



«Слов нет! Что тут скажешь… Наша олимпийская сборная не едет на ОИ! Ещё и штраф впаяли — $ 15 млн на оплату затраченных средств тем, кто тут решал за нас! О как! Олимпийское движение убито», — написал Кравчук в своём «твиттере».

Сборная России по хоккею сможет сыграть на ОИ-2018 только под нейтральным флагом