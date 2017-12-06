Маккиннон – о 4 поражениях в 5 играх: «Колорадо» обделался в домашней серии

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прокомментировал поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» (2:4) и результаты домашней серии, в которой его команда проиграла четыре матча из пяти.



«Мы обделались в домашней серии. Мы вырыли себе яму, не воспользовались шансами. Надеюсь, это не скажется на результате сезона.



Мы позволили сопернику выиграть, потеряли шайбу в концовке, челлендж на офсайд решился не в нашу пользу. Пропустили гол в большинстве после ещё одной потери», — сказал Маккиннон в эфире Sportsnet.

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