Сборная России планирует играть на Олимпиаде в форме красного цвета

По информации «Чемпионата», хоккейная сборная России приняла окончательное решение об участии в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Планируется, что форма сборной будет традиционного красного цвета, в ближайшее время должны разработать окончательный дизайн. В случае положительного решения комиссии МОК о допуске хоккейной сборной России на Олимпиаду форма команды должна быть нейтрального цвета.

Сборная России по хоккею обратилась с письмом к Владимиру Путину

Ранее стало известно, что российские хоккеисты направили коллективное письмо президенту страны Владимиру Путину с просьбой разрешить команде поехать на Игры. Сегодня Путин заявил, что власти не будут препятствовать участию спортсменов в Олимпийских играх в Пхёнчхане под флагом Международного олимпийского комитета. Инициативу ехать в Корею поддержал и ведущий хоккеист сборной – Илья Ковальчук, а также звёздный капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Почему Ковальчук прав. Даже без флага и гимна мы останемся русскими Патриотизм не в государственных символах, а в сердце. Правда же, Александр Овечкин?

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