«Анахайм» — «Оттава»: Перри вызвал на бой Фанёфа после толчка на ворота

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Анахайм Дакс» и «Оттавой Сенаторз» Кори Перри подрался с Дионом Фанёфом.



В первом периоде при счёте 0:0 защитник «Оттавы» при борьбе на пятачке толкнул Перри в спину, и тот врезался в перекладину и упал в ворота. Судьи не обратили внимания на этот эпизод, тогда Перри вызвал Фанёфа на бой. После драки оба игрока были удалены на пять минут.

Идёт второй период, «Анахайм» ведёт со счётом 2:0, Перри отметился голевой передачей.

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