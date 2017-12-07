Фастовский: «Сибирь» не имеет никаких претензий к работе Зубова

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал изменения в тренерском штабе команды. Главным тренером назначен Владимир Юрзинов-младший, работавший в «Сибири» с 2005 по 2006 год. Бывший главный тренер команды Павел Зубов сохранил место в тренерском штабе.

Юрзинов-мл. возглавил «Сибирь», Павел Зубов остался в тренерском штабе

«Сибирь не устраивало положение в турнирной таблице. Требовались какие-то изменения. Тем не менее никто не собирается предъявлять никаких требований Павлу Зубову. Просто надо понимать, что задача клуба на сезон — это попадание в зону плей-офф, для нас это принципиально важно. Поэтому, даже понимая, что у „Сибири“ новая команда, что начинали всё с нуля летом, задачу на сезон никто не собирается отменять. Клуб будет бороться за восьмёрку, поэтому было принято такое решение. При этом Зубов безусловно остаётся в тренерском штабе.

Владимир Юрзинов-младший является достаточно опытным специалистом. Он уже не раз работал в подобных ситуациях, имеет опыт выхода из таких положений. К тому же он импонирует мне своим подходом и стилем хоккея", — сказал Фастовский пресс-службе клуба.

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