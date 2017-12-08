Стэмкос возглавил список бомбардиров НХЛ, опередив Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос обогнал своего одноклубника Никиту Кучерова в зачёте бомбардиров НХЛ. В победном матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2) капитан «Тампа-Бэй» набрал 3 (1+2) очка, российский нападающий в голевых комбинациях не поучаствовал.

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На счету Стэмкоса 41 (12+29) очко за результативность после 28 игр сезона, у Кучерова — 40 (19+21) баллов, на третьем месте списка располагается нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро с 37 очками. Российский нападающий Александр Овечкин находится на 12-м месте с 32 (21+11) баллами.

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