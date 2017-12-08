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«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова в сезоне

Хоккей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:1, «железнодорожники» продлили серию побед до шести игр.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке гости отличились трижды. Даниил Апальков открыл счёт, а затем последовали шайбы Брэндона Козуна и Дениса Мосалёва.

Артём Лукоянов сократил отставание в третьем периоде, но вскоре Брэндон Козун оформил дубль, сделав счёт 4:1.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2017, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 4
0:0, 0:3, 1:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Апальков (Алексеев, Коршков) – 23:19 (5x5), 0:2 – Козун (Накладал, Тальбо) – 34:46 (5x5), 0:3 – Мосалёв (Аверин, Елесин) – 37:23 (5x5), 1:3 – Лукоянов (Сидоров) – 52:33 (5x5), 1:4 – Козун (Любушкин, Тальбо) – 57:07 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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