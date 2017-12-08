«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова в сезоне

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом». Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 4:1, «железнодорожники» продлили серию побед до шести игр.

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Первый период прошёл без заброшенных шайб, а во второй двадцатиминутке гости отличились трижды. Даниил Апальков открыл счёт, а затем последовали шайбы Брэндона Козуна и Дениса Мосалёва.



Артём Лукоянов сократил отставание в третьем периоде, но вскоре Брэндон Козун оформил дубль, сделав счёт 4:1.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.