Билялетдинов: Зарипов играл неплохо для первого матча

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче с «Локомотивом» (1:4) и оценил игру Даниса Зарипова, который в дебютном матче в сезоне заработал показатель полезности «-3».

Клякса вместо праздника. Дебют Зарипова, к которому никто не был готов Билялетдинов выпустил неготовую легенду. Кто виноват в «-3» Зарипова против «Локомотива»?

«Проигранный второй период, допустили грубейшие ошибки, после которых трудно было не забивать. Третий период – попытались что-либо сделать, но, к сожалению, не получилось. Я должен сказать, что за последнее время мы у них и не выигрывали, к сожалению. Я, откровенно говоря, не думал, что мы сыграем так неудачно.

Зарипов сказал, что провалил матч? Он молодец, что так скромно сказал. Я считаю, что первая игра достаточно неплохая. Будем надеяться, что он будет быстрее набирать форму и принесёт нам пользу. Окажется ли он в запасе в следующих матчах? У меня игроков даже нет, чтобы в запас посадить. Если бы Голубев и Архипов были в порядке, они бы играли. Они готовы, но не настолько, чтобы играть и выигрывать матчи.

Сегодня мы играли против сильной команды. У нас, к сожалению, на сегодняшний день три центральных выбыли. Защитники выбыли – у меня шесть человек сейчас не играет», – цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

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