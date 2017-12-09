Скудра: ждём от Мозера набранных очков, у него есть агрессия и тонкость на льду

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче с «Йокеритом» (3:2).



«Хороший матч, сегодня было очень много агрессии. Не так много бросков обе команды совершили, но это из-за плотности, которая была на каждом участке льда. Очень важная победа перед паузой. Опять же, мы хотели и обязаны были перед этой публикой обыгрывать соперника.



Игра Мозера сегодня? Ждем от него набранных очков. У него огромный потенциал. У него есть все, агрессия на льду. Он тонкий хоккеист. Женька должен играть в результативный хоккей. Как он играет – это и есть его уровень. Надо его держать и совершенствоваться. В третьем периоде не брали просмотр, так как знали, что не было заброшенной шайбы», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Три очка Кинрейда помогли «Торпедо» переиграть «Йокерит»