Козлов: рад возвращению Платонова — он лидер «Металлурга» в раздевалке и на льду

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:2 Б).



«Сегодня был хороший матч, «Сибирь» была заряжена на игру, хороший матч, все играли с предельной самоотдачей и в обороне, и в атаке. Доволен своей командой, доволен, что ребята помогли Василию Кошечкину отстоять наши ворота в определенные моменты – «Сибирь» очень опасно контратаковала. Василий сделал несколько очень важных сейвов. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали и болели до конца. Будем работать дальше.



Денис Платонов неплохо сегодня сыграл. Мы очень рады его возвращению – он лидер в раздевалке, лидер на льду. Надеемся, он будет прогрессировать от матча к матчу», — цитирует Козлова официальный сайт «Металлурга».

«Сибирь» уступила «Металлургу» в первом матче под руководством Юрзинова