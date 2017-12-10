Сергачёв с разворота ушёл от Элерса и забил потрясающий гол

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче с «Виннипег Джетс» со счётом 4:3 ОТ.



Во втором периоде защитник Михаил Сергачёв забросил свою седьмую шайбу в сезоне. Он получил пас у борта и выехал в центр чужой зоны. Его опекал Николай Элерс, но россиянин с разворота ушёл от него и без помех нанёс точный бросок.

Сергачёв провёл на площадке 19 минут 23 секунды, нанёс три броска по воротам и завершил матч с показателем полезности «0».

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