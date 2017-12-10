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Бобровский стал второй звездой дня НХЛ

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НХЛ определила тройку лучших игроков дня.

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Малкин и Кучеров тоже забили важные голы. Об этом и другом – в обзоре событий игрового дня НХЛ.

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 35 бросков по своим воротам в игре с «Аризоной Койотс» (1:0), признан второй звездой дня.

Третьей звездой дня стал форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цуккарелло, набравший 3 (2+1) очка за результативность в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

Первой звездой дня признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Бозак, набравший 3 (2+1) очка за результативность в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ).

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