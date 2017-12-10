Президент «Каролины»: мы испортили болельщиков, слишком рано взяв Кубок Стэнли

Президент «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал низкую заполняемость трибун на домашних матчах «ураганов» в нынешнем сезоне. По этому показателю «Харрикейнз» занимает предпоследнее место в лиге (средняя посещаемость 11 685 человека при максимальной вместимости 18 680).

«Если вы посмотрите на историю клуба, то увидите, что команда преодолела неудачи начала 2000-х годов, и до спада в 2009-м с точки зрения продаж билетов всё было хорошо. Да, затем случился спад. Мы испортили своих болельщиков, слишком рано выиграв Кубок Стэнли. После этого было восемь лет без плей-офф, и теперь люди ищут причину, по которой можно было бы вернуться на трибуны. Но дело не только в победах и их отсутствии. Если бы всё было так просто, я бы уволил всех наших продавцов и нанял их обратно, когда мы снова выиграем», — приводит слова Уодделла SB Nation.