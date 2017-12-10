Сергачёв — третий защитник-новичок НХЛ с 20 очками за 29 игр за последние 30 лет

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв стал третьим защитником-новичком в истории НХЛ за последние 30 лет в возрасте до 20 лет, сумевшим набрать 20 очков за результативность за первые 29 игр регулярного сезона, информирует «твиттер» StatsCentre.

По 21 очку за аналогичный отрезок набирали защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Брайан Берард (сезон 1996/97) и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски (2016/17).

Фантастика от Сергачёва! Новичок «Тампы» «возит» оборону «Джетс» Малкин и Кучеров тоже забили важные голы. Об этом и другом – в обзоре событий игрового дня НХЛ.

В нынешнем сезоне Сергачёв принял участие в 29 матчах клуба и набрал 20 (7+13) очков по системе «гол+пас».