ЦСКА в четвёртый раз подряд выиграл Кубок Легенд

Подошёл к концу второй игровой день четвёртого в истории Кубка Легенд. В матче за третье место встречались ветераны московского “Динамо” и сборная Московской области. К третьему периоду бело-голубые вели в счёте 6:3, но затем позволили сопернику выровнять положение, а на последней секунде пропустили решающую шайбу и проиграли.

В финале клюшки скрестили игроки ЦСКА и “Спартака”. Красно-белые в первой трети встречи вышли вперёд усилиями Виталия Прохорова, который успешно реализовал буллит. Но уже к первому перерыву “армейцы” вели 2:1. Во втором периоде Сергей Фёдоров забросил четыре шайбы, что во многом предопределило победу ЦСКА. В заключительном игровом отрезке Фёдоров ещё раз поразил ворота соперника. Итоговый счёт матча — 13:2. Таким образом, красно-синие выиграли в четвёртом Кубке Легенд подряд.