И. Макаров — о драке с Накладалом: подрался с тем, кто оказался первым

Нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Макаров прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» (3:2), а также драку с Якубом Накладалом.

«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Макаров подрался с Накладалом

«Первый период был не в нашу пользу, так играть нельзя. Во втором-третьем проявили характер. Наверное, так, как играли во втором и третьем, и надо играть, тогда будет всё нормально.

Драка с Накладалом? Так получилось. Считаю, что провёл чистый силовой приём на Контиоле, они побежали вдвоём заступаться за него, пришлось защищать себя. Решал ли для себя с кем буду драться? Нет, там на эмоциях всё было. Кто первым был. Козун-то не дерётся.

Начиная с «зелёного дерби» в Казани, я считаю, команда нормально играла. «Салават» на правильном пути. Эмоциональная встряска после драки? Хорошо, если так. Просто, надо выходить уже заряженным на игру, а не после каких-то передряг встряхиваться", — передаёт слова Макарова «Спорт Бизнес Online».

Видео драки Макарова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



