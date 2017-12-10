Толванен и Хейсканен включены в расширенный состав сборной Финляндии на МЧМ-2018

Стал известен расширенный состав сборной Финляндии на молодежный чемпионат мира.

В расширенный состав сборной включён третий номер драфта НХЛ 2017 года защитник Миро Хейсканен и нападающий «Йокерита» Ээли Толванен, набравший 31 (17+14) очко в 38 матчах регулярного сезона КХЛ.

Хейсканен: МЧМ-2018 может сложиться для сборной Финляндии по-другому

Вратари: Ниило Халонен (ХИФК), Ласси Лехтинен («Лукко»), Юкко-Пекка Луукконен (ХПК)



Защитники: Миро Хейсканен (ХИФК), Олли Юолеви (ТПС), Хенри Йокихарью («Портленд», WHL), Каспер Коткансало (Бостонский университет, NCAA), Руп Лаавайнен (ХПК), Ээмели Рясянен («Кингстон», OHL), Робин Сало («Спорт»), Урхо Вааканайнен («СайПа»), Юусо Вялимяки («Трай-Сити», WHL)



Нападающие: Ээли Толванен («Йокерит», КХЛ), Алекси Хепониеми («Свифт Каррент», WHL), Йони Иконен («КалПа»), Кристиан Весалайнен, Йере Иннала, Ээту Туулола (все – ХПК), Юха Яаскя (ХИФК), Отто Койвула, Йоона Коппанен (оба – «Ильвес»), Янне Куокканен («Шарлотт», АХЛ), Расмус Купари («Кярпят»), Ээту Луостаринен («КалПа»), Сами Мойланен («Сиэтл», WHL), Маркус Нурми (ТПС), Аапели Рясянен (Бостонский колледж, NCAA), Йерри Туркулайнен («Ювяскюля»).