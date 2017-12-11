«Чикаго» переиграл «Аризону», Анисимов забил победный гол

«Чикаго Блэкхоукс» одержал непростую победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты в третьем периоде. В составе «Чикаго» отличились Томми Уингелс (48-я минута), Артём Анисимов (56) и Ник Шмальц (57). За «Аризону» шайбу забросил Энтони Дюклер (55).

«Койотс» потерпели четвёртое поражение кряду, а «Блэкхоукс» одержали вторую подряд победу после серии из пяти поражений.