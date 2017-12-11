Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Чикаго» переиграл «Аризону», Анисимов забил победный гол

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» одержал непростую победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Все голы были забиты в третьем периоде. В составе «Чикаго» отличились Томми Уингелс (48-я минута), Артём Анисимов (56) и Ник Шмальц (57). За «Аризону» шайбу забросил Энтони Дюклер (55).

«Койотс» потерпели четвёртое поражение кряду, а «Блэкхоукс» одержали вторую подряд победу после серии из пяти поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 1
0:0, 0:0, 3:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Уингелс (Хейден, Истерли) – 47:36 (5x5), 1:1 – Дюклер (Голигоски, Чикран) – 54:02 (5x5), 2:1 – Анисимов (Кейн, Сибрук) – 55:13 (5x5), 3:1 – Шмальц (Кейн) – 56:58 (5x5)
Жизнь после Кейна. Панарин заиграл в «Коламбусе» и не плачет по «Чикаго»
Вместо Кейна теперь силовик Андерсон. Вместо Анисимова – новичок-франкофон.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент