Тарасенко вышел на первое место в истории «Сент-Луиса» по голам в овертайме

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Блюз», а Тарасенко забросил решающую шайбу в дополнительном периоде.

Это был восьмой гол, забитый россиянином в овертайме за «Сент-Луис». По этому показателю Тарасенко обогнал словацкого форварда Павола Демитру и вышел на первое место в истории «Блюз».

Фото можно посмотреть также в «твиттере» StstsCentre.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице «Сент-Луиса» в «Твиттере».