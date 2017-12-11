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Анисимов забил 13-й гол в сезоне, бросив в девятку

Хоккей

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» со счётом 3:1.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Артём Анисимов. При атаке с ходу Патрик Кейн сделал передачу через всю площадку на россиянина, а тот точным броском в девятку поразил ворота Антти Раанты.

Для Анисимова эта шайба стала 13-й в сезоне, всего он набрал 16 (13+3) очков в 30 матчах.

Форвард провёл на площадке 17 минут 29 секунд, нанёс два броска в створ и завершил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Анисимова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

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