Анисимов забил 13-й гол в сезоне, бросив в девятку

«Чикаго Блэкхоукс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» со счётом 3:1.



Победную шайбу в концовке третьего периода забросил Артём Анисимов. При атаке с ходу Патрик Кейн сделал передачу через всю площадку на россиянина, а тот точным броском в девятку поразил ворота Антти Раанты.



Для Анисимова эта шайба стала 13-й в сезоне, всего он набрал 16 (13+3) очков в 30 матчах.

Форвард провёл на площадке 17 минут 29 секунд, нанёс два броска в створ и завершил матч с показателем полезности «+2».

Видео гола Анисимова можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.