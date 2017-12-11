Владимир Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Кёртис Макэлинни, который сыграл на ноль в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0), отразив 41 бросок.



Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Сталл, который оформил дубль и сделал передачу в победной игре с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3 ОТ).



Замыкает тройку нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который отметился голевой передачей, а также забросил победную шайбу в овертайме матча с «Баффало Сэйбрз» (3:2).