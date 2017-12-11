Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекорд и 8 бросков Тарасенко, «+2» Анисимова

В ночь с 10 на 11 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие четыре российских игрока. Владимир Тарасенко установил рекорд «Сент-Луис Блюз» по голам в овертайме (8), а также нанёс восемь бросков по воротам. Артём Анисимов забил 13-й гол в сезоне и завершил матч с показателем полезности «+2».

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Тарасенко (н) «Сент-Луис» 1+1 0 8 +1 22.41 - 1 0 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0 0 2 0 12.36 - 4 0 Анисимов (н) «Чикаго» 1+0 0 2 +2 17.29 5 из 12 0 1 Зайцев (з) «Торонто» 0 0 1 +1 23.08 - 1 2

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