Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекорд и 8 бросков Тарасенко, «+2» Анисимова

В ночь с 10 на 11 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие четыре российских игрока. Владимир Тарасенко установил рекорд «Сент-Луис Блюз» по голам в овертайме (8), а также нанёс восемь бросков по воротам. Артём Анисимов забил 13-й гол в сезоне и завершил матч с показателем полезности «+2».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|0
|8
|+1
|22.41
|-
|1
|0
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|2
|0
|12.36
|-
|4
|0
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|1+0
|0
|2
|+2
|17.29
|5 из 12
|0
|1
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|1
|+1
|23.08
|-
|1
|2
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