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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекорд и 8 бросков Тарасенко, «+2» Анисимова

Хоккей

В ночь с 10 на 11 декабря мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно четыре матча, в которых приняли участие четыре российских игрока. Владимир Тарасенко установил рекорд «Сент-Луис Блюз» по голам в овертайме (8), а также нанёс восемь бросков по воротам. Артём Анисимов забил 13-й гол в сезоне и завершил матч с показателем полезности «+2».

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+108+122.41-10
Барбашёв (н)«Сент-Луис»002012.36-40
Анисимов (н)«Чикаго»1+002+217.295 из 1201
Зайцев (з)«Торонто»001+123.08-12

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