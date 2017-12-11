ЛеБрюн: Олимпиада-2022 в Пекине может помешать проведению Кубка мира

Национальная хоккейная лига объявила, что хочет сделать проведение Кубка мира по хоккею регулярным событием, однако существует неопределённость с датой следующего турнира. Свой комментарий об этом дал известный североамериканский обозреватель The Athletic Пьер ЛеБрюн.



«Согласно логичному предположению, следующим годом, когда должен пройти Кубок мира, является 2020-й, но в этом же году может истечь срок коллективного соглашения между лигой и профсоюзом. Обе стороны имеют возможность объявить о досрочном прекращении срока действия коллективного соглашения, и объявить об этом должны в сентябре 2019-го. Проводить Кубок мира перед возможным локаутом лига не будет, никто не хочет повторять ошибку, которая была в 2004-м. Провести Кубок мира в 2019-м не представляется возможным, так как на подготовку не хватит времени. А проводить его в 2021-м – это риск, потому что через несколько месяцев после его окончания будет Олимпиада-2022 в Пекине, и нет сомнений, что хоккеисты захотят в ней участвовать. Возможно, игроки не откажутся от коллективного соглашения в 2020-м, но это не будет простым решением», — отмечает Пьер Лебрюн.

Битва турниров. Что круче: ОИ, Кубок мира, ЧМ или МЧМ? Прошедший в Торонто Кубок мира породил вопрос, какой же международный хоккейный турнир считать лучшим.