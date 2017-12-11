Ялонен: «Металлург» реализовал своё большинство, а «Йокерит» не использовал его

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен поделился впечатлениями от игры с «Металлургом» (1:2 Б).



«Сегодня сыграли хороший матч, я доволен своей командой, смогли сыграть так, чтобы не дать много голевых моментов хозяевам. Одним из решающих моментов матча стало то, что мы сыграли в третьем периоде три большинства, а «Металлург» — одно, но они забили, а мы — нет. Вот тут и было решение всей игры. Аналогично и в дополнительное время у нас было много реальных моментов забить, но вот реализовать их не смогли. Так что сегодня мы в атаке сыграли не очень хорошо», — приводит слова Ялонена официальный сайт «Металлурга».

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