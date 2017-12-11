«Ак Барс» — «Динамо» М: Зарипов забил первый гол после возвращения в Казань

Во втором периоде матча казанского «Ак Барса» и московского «Динамо» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий хозяев Данис Зарипов. Для 36-летнего хоккеиста гол стал первым после возвращения в казанский клуб, для этого ему понадобились две игры.
Посмотреть видео с голом Зарипова можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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